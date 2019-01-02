Туннель Монблан закрыт для старых грузовиков

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Автомобильный туннель под горой Монблан отныне закрыт для проезда грузовиков стандарта Евро-3. Решение было принято по итогам заседания межправительственной комиссии. Таким образом движение по тоннелю запрещено для грузовиков, произведенных ранее 2006 года.

Альпийская долина Арв считается одним из районов Франции с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, несмотря на то, что расположена в горной местности. Здесь проходит важная автострада, связывающая Францию и Италию.