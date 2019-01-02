Автомобильный туннель под горой Монблан отныне закрыт для проезда грузовиков стандарта Евро-3. Решение было принято по итогам заседания межправительственной комиссии. Таким образом движение по тоннелю запрещено для грузовиков, произведенных ранее 2006 года.
Туннель Монблан закрыт для старых грузовиков
Альпийская долина Арв считается одним из районов Франции с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, несмотря на то, что расположена в горной местности. Здесь проходит важная автострада, связывающая Францию и Италию.
В свою очередь, итальянские власти ввели запрет для проезда грузовиков стандарта Евро-3 в Милане. Эта мера в течении года будет введена и в ряде других городов страны.