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Туннель Монблан закрыт для старых грузовиков

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Туннель Монблан закрыт для старых грузовиков
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Автомобильный туннель под горой Монблан отныне закрыт для проезда грузовиков стандарта Евро-3. Решение было принято по итогам заседания межправительственной комиссии. Таким образом движение по тоннелю запрещено для грузовиков, произведенных ранее 2006 года.

Альпийская долина Арв считается одним из районов Франции с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, несмотря на то, что расположена в горной местности. Здесь проходит важная автострада, связывающая Францию и Италию.

В свою очередь, итальянские власти ввели запрет для проезда грузовиков стандарта Евро-3 в Милане. Эта мера в течении года будет введена и в ряде других городов страны.