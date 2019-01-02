Магнитогорск: число жертв растет

Цветы, свечи, игрушки, приспущенные флаги и отмененные празднества. В Челябинской области день траура. Люди скорбят по жертвам взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Сообщается, что первые похороны погибших пройдут 4 января. После завершения процедуры опознания.

На месте происшествия МЧС продолжает поиск людей. Круглосуточно почти тысяча спасателей в ручную разбирают завалы. Операция осложняется холодной погодой, по ночам температура опускается до минус 26 градусов.

Общее число жертв трагедии постоянно увеличивается, на данных момент их уже больше 25, и эта цифра еще будет уточняться.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома.

Следственный комитет РФ рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего взрыв бытового газа. По данным следователей, газовое оборудование в городе не проверялось более полугода.