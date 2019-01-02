Долгожительница или мошенница?

Мировой рекорд долгожительства может оказаться результатом мошенничества. Француженка Жанна Кальман скончалась в возрасте 122 лет в 1997 году, но российские исследователи математик Николай Зак и геронтолог Валерий Новосёлов утверждают, что за Жанну себя выдавала ее дочь, чтобы избежать выплаты внушительного налога на наследство.

Николай Зак, изучив графики многих долгожителей, говорит, что кривая самой старой женщины Земли сильно выбивается из статистики. Подозрения вызвали и сопоставления биографий, написанных разными авторами:

"Вообще ни в одной биографии, которая написана про Жанну Кальман, авторы не подвергают сомнению её возраст, - говорит Зак. - Но если мы сличаем разные биографии, фотографии, предоставленные в разных биографиях, и тексты, и интервью Жанны Кальман, получается очень много противоречий".

Валерий Новосёлов заметил, что указанные в документах Жанны Кальман параметры отличаются о тех, которые были у легендарной долгожительницы. Он указал также отсутствие изменений, свойственных заявленному возрасту. Новосёлов убеждён, что скончавшуюся в 1934 году женщину сменила дочь:

"Она прожила до 99 лет, это наше мнение. Устойчивое мнение. Мы предполагаем, что её имя было Ивонн Кальман, это была дочка Жанны Луизы Кальман".

Став всемирно известной долгожительницей, вошедшей в книгу Гинеса, Жанна Кальман уничтожила часть семейного архива. Он шутила, что Бог забыл о ней, курила до 117 лет, в 85 лет ещё фехтовала, до 100 лет ездила на велосипеде, а секрет своего долгожительства объясняла регулярным употреблением красного вина и шоколада. Но сказала ли она всю правду?