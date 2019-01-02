"Живая стена" за права женщин

В Индии вспыхнули беспорядки после того, как две женщины моложе 50 лет впервые за несколько веков вошли в храм бога Айяппана в штате Керала. Протестующие перекрыли несколько дорог. Некоторые манифестанты забрасывали стражей правопорядка камнями. В ответ полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы.

Сами женщины говорят, что, несмотря на происходящее, решительно настроены на борьбу за свои права.

"Мы не хотим отступать. Мы намерены двигаться вперед. Мы хотим гендерного равенства и гендерной справедливости", - говорит одна из активисток.

Попасть внутрь храма двум женщинам удалось только под покровом ночи. Их сопровождали полицейские.

Днем ранее жительницы Кералы выстроились в живую стену длиной более 600 километров. По разным оценкам, акция собрала от 3 по 5 миллионов женщин. Они требовали равенства прав для женщин и мужчин.

В сентябре Верховный суд Индии разрешил девочкам и женщинам в возрасте от 10 до 50 лет входить в храм Айяппана. Суд решил, что запрет на посещение святыни нарушает конституционные права индианок. В соответствии с вердиктом, женщины могли посещать храм уже с середины октября, но мужчины забрасывали камнями и палками всех женщин, которые пытались попасть внутрь.