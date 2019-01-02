Политики против второго референдума

Британские политики после праздничного перерывы вернулись к обсуждению условий "брексита". Глава МИд Великобритании Джереми Хант выразил уверенность, что премьер-министр Тереза Мэй сможет убедить парламент одобрить сделку с Брюсселем и предостерег от выхода из состав ЕС по жесткому сценарию. Он также высказался против проведения повторного плебисцита по вопросу "брексита". С таким заявлением он выступил сингапурском подразделении британского международного института стратегических исследований.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант: "Необходимо помнить о том, что "брексит" без соглашения приведет к долгосрочной дестабилизации, но второй референдум тоже может очень навредить, потому что мы являемся демократической страной. Подданные Великобритании поручили нам покинуть Евросоюз и они ждут, что мы выполним это поручение".

При этом идею проведения второго референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе не поддерживает и лидер британских лейбористов Джереми Корбин — несмотря на призывы большинства однопартийцев. Корбин заявил, что Тереза Мэй должна вернуться в Брюссель и пересмотреть формат таможенного союза с ЕС для обеспечения торговых связей.

На этом фоне из-за подготовки "брекситу" по жесткому сценарию разгорелся новый скандал: министр транспорта Крис Грэйлинг отказался приносить извинения за предоставление государственного контракта на осуществление паромной переправы с Бельгией новой компании "Сиборн фрейт", у которой на данный момент нет своего флота. По словам министра, компания может осуществлять перевозки уже с апреля.