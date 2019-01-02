"Тропический Дональд Трамп"

В условиях беспрецедентных мер безопасности Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии, и аналитики дружно предрекают южноафриканской стране резкий поворот вправо, ещё более ощутимый, чем при Мишеле Темере.

Новый глава государства известен своими крайне правыми взглядами и популистскими обещаниями. Примером для подражания он называет президента США Дональда Трампа. Вслед за ним Болсонару, которого уже окрестили "тропическим Трампом", планирует перенести бразильское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также проводить жёсткую политику в отношении Венесуэлы и Кубы.

"Я стою сегодня здесь перед вами, перед народом, который начинает освобождаться от пут социализма, подмены ценностей и тоталитаризма", - заявил новый глава государства в своей инаугурационной речи.

Кумир Болсонару не замедлил поздравить его со вступлением в должность: "США с вами", - написал в Twitter Дональд Трамп.

Новый президент Бразилии поблагодарил своего американского коллегу. "Вместе и с божьей помощью мы принесём процветание и прогресс нашим народам", - заявил он.

На вооружение Болсонару взял перефразированный лозунг Трама: "Сделаем Бразилию снова великой". Его сторонники приветствуют взятый курс.

Бывший десантник и артиллерист, Жаир Болсонару не скрывает ностальгии по временам военной диктатуры в Бразилии. Он объявил войну коррупции. выступает против однополых браков и за традиционную семью. Но женщины, по его мнению, должны получать меньшую зарплату, чем мужчины, потому что могут забеременеть и уйти в декрет.

Сторонник экономического неолиберализма, Болсонару обещает вывести 8-ую экономику мира из стагнации путем дальнейшей приватизации предприятий, реформы пенсионной и налоговой систем, сокращения социальной помощи.

Удастся ли ему это - покажет время.