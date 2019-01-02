Бандера: герой или военный преступник?

1 января на Украине отметили факельным шествием 110-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры. В авангарде колонны в Киеве прошли некоторые депутаты Рады, представители регионов, а также лидеры ряда националистических организаций - "Правый сектор", "Свобода" и "Нацкорпус". В общей сложности несколько тысяч человек.

"Сегодня мы чествуем человека, который олицетваоряет собой украинский дух, человека, который показал украинской нации путь к независимости", - заявил один из участников шествия Андрей, бывший военнослужащий ВСУ.

Однако, как отмечают наблюдатели, отношение к Бандере, который в годы Второй мировой войны активно сотрудничал с нацистами, более, чем противоречивое. Для одной части современного украинского общества лидер ОУН - герой, для другой - военный преступник. Причем споры выходят далеко за пределы Украины.

Так, президенты Чехии и Польши назвали "позорным" восхваление Бандеры и его соратников, что не удивительно, ведь в 40-х годах ХХ века бандеровцы убили десятки тысяч чехов и поляков в Западной Волыни.

Крайне болелезненная реакция последовала и из Израиля: в Центре Симона Визенталя, занимающемся изучением Холокоста и поиском нацистских преступников, прямо заявили, что власти Украины "встали на путь оправдания антисемитизма и подвергают историю цензуре".

Впрочем, все это не помешало парламенту Украины включить день рождения Степана Бандеры в официальный список памятных дат и юбилеев в 2019 году.