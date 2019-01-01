Переломный момент для рыболовной отрасли ЕС

С креветочного траулера в шведской части пролива Скагеррак передает корреспондент Euronews Денис Локтев: "Вот эта рыба нам не нужна — судно вышло в море для вылова креветок. Итак, почему, начиная с первого января, я больше не могу выбрасывать прилов обратно в воду?"

Запрет нацелен на устойчивое развитие промышленного рыболовства. Значительная часть выброшенной рыбы погибает — четверть мирового улова, или около 30 млн тонн рыбы ежегодно. В Европе рыбаки выбрасывают улов, превысивший квоты на определенный вид — и такая практика наносит вред популяции рыб.

Шведский рыболов Йохан Грахн считает такой подход неразумным. Он говорит: "Ни один человек, обладающий хоть толикой разума, не захочет выбрасывать хорошую еду за борт — это просто глупо. Поэтому в течении времени с этим разобрались и сегодня ввели требование по обязательной выгрузке".

Рыболовные суда теперь обязаны сообщать об улове и привозить в порт все находящиеся под контролем виды, которые оказываются у них в сетях. Квоты распространяются и на прилов. Критики говорят, что требование может заставить суда прекратить все операции после превышения максимально допустимых размеров улова. Для лучшей сортировки улова и минимизации риска многие суда начали применять новые способы:

Йохан Грахн показывает: "Рыба и другие морские животные —все, что нам не нужно — сюда не попадает. Рыба наталкивается на трубы и плывет дальше".

Меры по обязательной выгрузке всего улова вводились в ЕС постепенно в течении последних лет в рамках долгосрочный усилий по устойчивому развитию отрасли. В результате чего в Северной Европе произошло восстановление популяций многих видов промысловых рыб, которые находились под угрозой из-за интенсивного рыболовства.

Малин Ског, менеджер по устойчивому развитию в Шведской организации поставщиков рыбы (SFPO), говорит: "Думаю, что увеличение популяций рыб, наблюдаемое в последние годы , связано с совместной работой, проделанной в ЕС по введению общих правил для промышленного рыболовства , таких как обязательная выгрузка и другие. Сегодня мы видим, что популяции некоторых видов рыбы находятся в лучшем , чем двадцать лет назад, состоянии".

Общие правила ЕС для промышленного рыболовства (The Common Fisheries Policy) разработаны для предотвращения чрезмерного вылова рыбы и устойчивого восстановления популяции всех видов рыбы в водах Евросоюза.