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Количество погибших в Магнитогорске выросло до 7

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Количество погибших в Магнитогорске выросло до 7
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Число погибших при обрушении части жилого дома в Магнитогорске выросло до 7, сообщает МЧС России. Еще по меньшей пять человек госпитализированы.

На месте трагедии продолжаются спасательные работы: на утро 1 января неизвестно местонахождение более чем 30 человек.

Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин взрыва.