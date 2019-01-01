Количество погибших в Магнитогорске выросло до 7

Число погибших при обрушении части жилого дома в Магнитогорске выросло до 7, сообщает МЧС России. Еще по меньшей пять человек госпитализированы.
Число погибших при обрушении части жилого дома в Магнитогорске выросло до 7, сообщает МЧС России. Еще по меньшей пять человек госпитализированы.
На месте трагедии продолжаются спасательные работы: на утро 1 января неизвестно местонахождение более чем 30 человек.
Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин взрыва.