Командование ядерных сил США извинилось за шутку о бомбардировке

Стратегическое командование вооруженных сил США, отвечающее за ядерное вооружение, извинилось за сообщение в Twitter о готовности, при необходимости, сбросить что-то "гораздо более крупное", чем нью-йоркский новогодний шар на Таймс-сквер.

Военные имели в виду традицию вести обратный отсчет последних десяти секунд уходящего года на центральной площади Нью-Йорка под спуск с 23-метровой высоты так называемого "шара времени".

Сообщение было опубликовано за несколько часов до полуночи и содержало короткое видео стратегического бомбардировщика B-2 в действии и хэштег #PeaceIsOurProfession ("Мир - наша профессия").

После всплеска критики со стороны пользователей соцсетей, сообщение было удалено. "Наш предыдущий новогодний твит был вульгарен и не отражал наши ценности, — написало командование взамен. - Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников".