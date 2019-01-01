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Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения моста

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Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения моста
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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил Департаменту культуры уволить директора Парка Горького Марину Люльчук после инцидента с обрушением пешеходного моста. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, заявив, что "администрация парка допустила серьезную недоработку".

В московском Парке Горького во время празднования Нового года обвалилась часть перехода через каток, на которой находились десятки людей. 13 человек получили ранения. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

По предварительным данным, конструкция рухнула из-за технической неисправности. Собянин сообщил, что всем пострадавшим, "несмотря на то, что большинство не москвичи", будет выплачена компенсация в размере до 500 тысяч рублей.