Четверо ранены в результате наезда автомобиля в Германии

Правоохранительные органы предполагают, что это была "целенаправленная атака", мотивацией для которой послужило враждебное отношение к иностранцам.

Сообщается, что во время задержания водитель выкрикивал расистские комментарии. "Следователи располагают предварительной информацией о психической болезни водителя", - говорится в заявлении полиции.

Инцидент, в результате которого пострадали четыре человека, произошел в центре города после встречи Нового года. Мужчина врезался в группу пешеходов, среди которых были граждане Сирии и Афганистана, а затем попытался наехать на автобусную остановку.