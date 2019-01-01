60 лет Кубинской революции

Куба отмечает 60-летие Революции. 1 января 1959 президент Фульхенсио Батиста бежал из страны в разгар наступления на Гавану вооружённых подразделений революционера Фиделя Кастро. Так закончились четверть века автократического правления Батисты, за время которого в ходе репрессий были убиты, по разным оценкам, до 20 тысяч человек.

Фидель Кастро стал символом революции и новым правителем Кубы. Он торжественно прибыл в Гавану 8 января. Впрочем, с победой над Батистой гражданский конфликт не завершился. Ещё более пяти лет продолжались выступления противников Кастро, которые объявили ему партизанскую войну.

В борьбе за удержание власти правительство Кастро продолжило политику репрессий, жертвами. Только за два десятилетия были вынесены тысячи смертных приговоров.

Ситуация усугублялось противостоянием с США, которые ввели санкции против Гаваны и в 1962 начали блокаду Кубы в ответ на национализацию американских компаний.

Несмотря на неизменно высокий уровень поддержки партии и Фиделя Кастро, экономический кризис, репрессии и политическая обстановка вели к массовой эмиграции кубинцев, прежде всего в США. Бегство из страны Кастро называл предательством, до 2013-го гражданам надо было получать выездные визы, чтобы покинуть Кубу. Одна из наиболее крупных волн эмиграции в США пришлась на лето-осень 1994 г., когда после разгона антиправительственных выступлений в Гаване Фидель Кастро пообещал не препятствовать выезду граждан. Тогда Остров свободы покинули около 30 тысяч кубинцев.