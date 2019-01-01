Мир салютует Новому году

Салют Новому году: наступление 2019-ого мировые столицы встретили световыми шоу. В Москве под бой курантов небо озарили сотни фейерверков, включая самый главный — у Большого Москворецкого моста. По оценкам властей, в ночь на 1 января на улицы вышли тысячи москвичей и гостей города - в том числе, чтобы принять участие в мероприятиях фестиваля "Путешествие в Рождество". Добраться до фестивальных площадок оказалось как никогда просто: в Новый год московский метрополитен работал без перерыва.

В Париже, где с ноября не затихают уличные протесты "желтых жилетов", в новогоднюю ночь воцарилась праздничная и мирная атмосфера На Елисейских полях за полчаса до наступления 2019-ого показали грандиозное световое шоу. Встретить Новый год на "самом красивом проспекте мира", как называет его мэрия Парижа, собрались не менее 300 тысяч человек.

Порядок обеспечивали 12 тысяч полицейских, впрочем, их вмешательство не понадобилось.

Не отстал от Парижа и Мадрид: в испанской столице в полночь небо окрасили разноцветные огни, а ведущие центральных телеканалов пили шампанское в прямом эфире.

В Берлине по традиции местом празднования Нового года стали Бранденбургские ворота: там собрались тысячи горожан и туристов, за порядком следили 900 полицейских; об инцидентах не сообщается.

Столица Великобритании встретила праздник масштабным фейерверком. Несмотря на реставрационные работы, последние секунды до Нового года лондонцы и гости города отсчитывали под бой курантов Биг-Бена. Центром грандиозного светового шоу стало знаменитое колесо обозрения London Eye. Посмотреть спектакль продолжительностью 12 минут собрались около 100 тысяч зрителей. О "брексите" в новогоднюю ночь, кажется, не вспомнил никто.