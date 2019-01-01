Сигнал с "края света" принят

Космический зонд НАСА New Horizons прислал на Землю первые снимки астероида Ultima Thule. Теперь ученые смогут получить более точное представление о том, как выглядит этот космический объект. По словам главы НАСА, достижение состоит в том, что New Horizons – первая станция, которая смогла "непосредственно изучить объект, заключающий в себе следы зарождения нашей Солнечной системы".

После сближения с Ultima Thule зонд направил на Землю сигнал, который был принят антеннами дальней космической связи через 6 часов.

- Мне уже нравится 2019 год. Американская станция New Horizons совершила самый дальний полет в истории человечества. Это было впечатляюще. Кораблю необходимо было проделать тысячи операций. И всё это должно было быть выполнено корректно, чтобы сегодня мы могли выступить с таким заявлением. Мы сделали это! - заявил главный исследователь миссии Алан Стерн.

- Это великолепно. Мы с нетерпением ждем момента, когда засядем за изучение полученных данных. И тогда все ученые, да вообще весь мир узнает, с чего началась история Солнечной системы. Нас ждет столько сюрпризов! - убеждена координатор миссии зонда Элис Бауман.

Сближение корабля и астероида произошло во вторник утром. Зонд пролетел на расстоянии около 3500 километров от Ultima Thule – самого удаленного объекта Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция.