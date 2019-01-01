НАСА приближается к "краю света"

Американская межпланетная станция New Horizons сблизилась во вторник утром с астероидом Ultima Thule. Как сообщает НАСА, станция и астероид находились на расстоянии 3540 километров. После сближения станция должна была направить на Землю сигнал, который будет принят через шесть часов. Сеанс связи продлится 15 минут.

Время сближения – 8:30 утра по московскому времени. По расчетам НАСА, станция в этот момент летела со скоростью около 14 километров в секунду.

"Это больше чем миссия. Это отражает дух приключений и открытий, который свойствен человеку", - заявил гитарист группы Queen Брайана Мэя, у которого также есть ученая степень по астрофизике. Недавно музыкант был принят в команду, которая работает с зондом. Брайан Мэй также стал автором композиции под названием New Horizons, которая звучала в начале трансляции НАСА.

Ultima Thule – самый удаленный объект Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция. Изучение этого астероида может многое рассказать о формировании карликовых планет. Согласно наблюдениям, Ultima Thule - это, скорее всего, обломок неправильной формы диаметром 30-40 километров или группа астероидов.