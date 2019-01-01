Нападение на пассажиров в метро Манчестера - теракт, считают в британской полиции. Расследованием инцидента занимается отдел по борьбе с терроризмом. Британские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что нападавший кричал "Аллах акбар" и "Да здравствует халифат". Преступник был задержан на месте. Его личность не раскрывается.
Нападение в Манчестере - теракт
"Мы рассматриваем случившееся как теракт. Расследованием руководят представители контртеррористического подразделения при поддержке полиции Большого Манчестера. Мы работали всю ночь, чтобы составить подробную картину произошедшего и установить личность задержанного мужчины. Мы продолжим работу. Сейчас мы пытаемся выяснить, по какому адресу в районе Читэм Хилл жил этот человек", - сообщил главы полиции Манчестера Йен Хопкинс.
В новогоднюю ночь мужчина напал с ножом на пассажиров метро станции "Виктория". Ранения получили три человека, все они были госпитализированы. Как сообщают правоохранители, жизни пострадавших ничто не угрожает.