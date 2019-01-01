Нападение в Манчестере - теракт

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Нападение на пассажиров в метро Манчестера - теракт, считают в британской полиции. Расследованием инцидента занимается отдел по борьбе с терроризмом. Британские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что нападавший кричал "Аллах акбар" и "Да здравствует халифат". Преступник был задержан на месте. Его личность не раскрывается.

"Мы рассматриваем случившееся как теракт. Расследованием руководят представители контртеррористического подразделения при поддержке полиции Большого Манчестера. Мы работали всю ночь, чтобы составить подробную картину произошедшего и установить личность задержанного мужчины. Мы продолжим работу. Сейчас мы пытаемся выяснить, по какому адресу в районе Читэм Хилл жил этот человек", - сообщил главы полиции Манчестера Йен Хопкинс.