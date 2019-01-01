Инцидент в Манчестере: теракт или нет?

Антитеррористическое подразделение британской полиции расследует инцидент на станции "Виктория" в Манчестере, где в новогоднюю ночь ножевые ранения получили три человека. Совершивший нападение арестован, его допрашивают; станция закрыта.

Раненые - мужчина, молодая женщина и сотрудник полиции - госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

СМИ и население ждут вердикта следствия о том, является ли преступление терактом или совершенно по другим мотивам.

В 2017 году в Манчестере был совершен крупный теракт, тогда из-за взрыва на концерте погибли 22 человека. С тех пор в Великобритании сохраняется повышенный уровень террористической угрозы.