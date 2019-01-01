Мальта: мигранты в открытом море

В рамках нескольких спасательных операций береговая охрана Мальты за последине два дня подобрала в водах Средиземного моря около 250 человек.

Между тем в открытом море заблокированы две группы из 49 мигрантов, спасенных ранее судами немецких неправительственных организаций. Власти Мальты и Италии отказались их принять.

Ян Риббек, глава спасательной миссии на судне "Профессор Альбрехт Пенк", говорит: "В обычной ситуации судно со спасенным людьми, которым была оказана экстренная помощь, получает право зайти в безопасный порт. И мы пока не можем объяснить, почему мальтийские власти нам отказали в этом праве".

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и мальтийские епископы обратились к властям островного государства с призывом как можно скорее позволить мигрантам сойти на берег из-за ухудшающихся погодных условий в открытом море.

По данным Международной организации по миграции, в прошлом году по Средиземному морю на Мальту прибыли около 1200 нелегальных мигрантов и беженцев.