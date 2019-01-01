В Магнитогорске найден девятый погибший при обрушении подъезда дома

Растёт число жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске. Из-под завалов за два дня поисковой операции извлечены тела девяти погибших. Ещё более 30 жильцов разрушенных квартир числятся пропавшими без вести.

В МЧС говорят, что работы по разбору завалов могут затянуться на несколько дней, несмотря на то, что в операции участвуют сотни спасателей. Ситуация осложняется угрозой дальнейшего обрушения конструкций аварийного дома, из-за этого поначалу опасались использовать тяжёлую технику.

«Чудесное спасение»

Главным событием вторника стало спасение 11-месячного мальчика, который провёл под завалами 35 часов и выжил, несмотря на морозную ночь, когда температура воздуха опускалась до -27 градусов. Ребёнка госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии с обморожениями, переломами, переохлаждением и сотрясением мозга. Как рассказали в МЧС, его мать выжила и приехала к нему в больницу. Для помощи младенцу из Москвы направили спецрейс с бригадой детских реаниматологов.

Подъезд 10-этажного жилого дома в Магнитогорске обрушился около шести утра в понедельник. Согласно основной версии МЧС и Следственного комитета, произошёл взрыв бытового газа.

2 января объявлено в Челябинской области днём траура в память о погибших.