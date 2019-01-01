Президент Франции предостерег соотечественников от экстремизма

"Да" - реформам, "нет" - нетерпимости и экстремистским выходкам и провокациям : в таком ключе обратился в новогоднюю ночь к соотечественникам президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Это то, что некоторые используют как повод, чтобы говорить от имени народа. Являясь по сути рупором полной ненависти толпы, они нападают на народных избранников, стражей порядка, евреев, журналистов, гомосексуалов, иностранцев... Это - отрицание основ Франции".

Хотя французский лидер не упомянул движение "желтых жилетов", речь шла именно о нем. С ноября в стране не стихают манифестации против социально-экономической политики властей. "Желтые жилеты" вышли на улицы и в новогоднюю ночь, рассчитывая на реакцию президента.