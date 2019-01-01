В Токио отомстили "за смертную казнь"

Восемь человек получили ранения в Токио в первые минуты нового года: сразу после полуночи в в праздничную толпу въехал автомобиль. Инцидент случился на оживленной на улице Такэсита-дори недалеко от главного в городе синтоистского храма Мэйдзи-дзингу, куда японцы направлялись для новогодних ритуалов. За рулем арендованного автомобиля находился Кадзухиро Кусакабэ, ему 21 год.

После задержания молодой человек признался, что мстил за "смертную казнь". Японские СМИ подчеркивают, что пока неясно, имел ли он в виду казнь конкретного человека или практику исполнения смертных приговоров в стране в целом.