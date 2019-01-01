Оползень накрыл деревню

По меньшей мере 9 человек погибли в результате схода оползней в индонезийской провинции Западная Ява. Еще более 30 числятся пропавшими без вести. Под завалами оказались несколько десятков домов. Причиной оползней стали мощные ливни, которые обрушились на остров в последние дни.

В спасательной операции участвуют сотни людей. Сред них - полицейские, военные и местные жители. Разобрать завалы они пытаются руками и при помощи лопат.

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"Главная сложность в процессе эвакуации людей связана с нехваткой информации. Мы опасаемся новых оползней. Но всё равно продолжаем искать выживших", - говорит один из жителей провинции.

Спасательная операция осложняется из-за плохой погоды. Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям рассказал, что из-за сильных дождей и плохого качества дорог для поиска выживших требуется специальное оборудование.