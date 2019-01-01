Магнитогорск: жертв стало больше

По меньшей мере 8 человек погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, пять опознаны, десятки числятся пропавшими без вести. Cреди пострадавших - дети.

Взрыв в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса прогремел рано утром в понедельник. Повреждены перекрытия с третьего по десятый этажи, уничтожено 48 квартир. По предварительной версии властей, причина - взрыв бытового газа, ведется следствие.

На месте трагедии продолжаются спасательные работы. Около трёхсот жильцов из разрушенного подъезда и двух соседних нуждаются во временном пристанище: на улице - минус 22. Пострадавших временно разместили в местных школах.

Президент России Владимир Путин в понедельник экстренно вылетел в Магнитогорск; он осмотрел место трагедии, провёл совещание с оперативными службами в штабе МЧС, посетил пострадавших в городской больнице, пообещав им всестороннюю помощь.

Среди тех, кто лишился жилья - Юлия Гаврилова, женщина рассказала журналистам: "Открываю глаза, а мы летим вниз. В какой-то момент мне показалось, что это сон".

Специалисты отмечают, что судя по характеру повреждений, взрыв газа произошел на втором этаже над аркой. В разрушенном подъезде, по сообщению властей, были прописаны 111 человек, еще девять снимали здесь жилье.

По данным СМИ, в 2017-2018 годах в России зафиксировано меньшей мере 44 случая взрывов бытового газа в жилых домах.