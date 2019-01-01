Бодрящий Новый Год

Бодрящий способ встретить Новый Год. Голландские "моржи" – любители закаливания – первый день 2019 года решили провести на пляже. Температура воды – 7 градусов, температура воздуха – 9. Но всё же 10 тысяч смельчаков нашли в себе силы, чтобы окунуться в ледяные воды Северного моря.

Испытать себя на прочность решили несколько жителей Вечного города. Под громкие аплодисменты толпы они спрыгнули с моста в Тибр. Этой традиции уже более 70 лет.

REUTERS/Tony Gentile

Почти нулевая температура воздуха не отбила желания окунуться в ледяной Дунай у жителей венгерского города Надьмарош.

"Для меня это всё в новинку. Я смогла погрузиться только по грудь, но в следующем году я полностью войду в воду", - говорит одна из жительниц города.

Кто-то смог проплыть около сотни метров, а кто-то продержался в воде всего около минуты.