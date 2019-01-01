Болсанару вступил в должность президента Бразилии

По традиции, которой следуют избранные бразильские лидеры, Болсонару

прибыл к зданию Национального конгресса на кабриолете Rolls-Royce, приветствуя собравшихся. Вместе с политиком в автомобиле находились его супруга Мишель.

Церемония инаугурации прошла в Национальном конгрессе (парламенте) в присутствии представителей законодательной и судебной власти.

«Перед нами стоит сложная задача - справиться с последствиями экономического кризиса, рекордной безработицей», - сказал в своем обращении к нации Болсонару.

"Сегодня - тот день, когда народ начал освобождаться от социализма, от извращенных ценностей, чрезмерного присутствия государства и политкорректности», - добавил он.

«С сегодняшнего дня мы будем претворять в жизнь программу, которую бразильцы выбрали демократическим путем на голосовании. Мы не допустим, чтобы губительные идеологии приводили к расколу среди бразильцев», - отметил Болсонару.

В своем выступлении Болсанару наметил вехи своей не только внутренней, но и внешней политики, которая отмечается проамериканской направленностью.

Новый лидер Бразилии стал 38-м президентом страны и первым крайне правым политиком, который пришел к власти после 1985 года.