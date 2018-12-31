США и Израиль вышли из ЮНЕСКО

Соединенные Штаты и Израиль больше не являются членами Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) . Соответствующее решение, объявленное еще в 2017 году, вступило в силу 31 декабря.
Выход этих двух стран из состава ЮНЕСКО был продиктован несогласием с позицией Организации по палестинскому вопросу.
Дело в том, что в 2011 году Палестина была признана полноправным членом ЮНЕСКО. Это спровоцировало крайне негативную реакцию Вашингтона, а также еврейского государства, по мнению которых такой шаг способствет дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
Отметим, что Соединенные Штаты уже не в первый раз выходят состава из ЮНЕСКО: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась "излишняя политизация".