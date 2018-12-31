Четырежды премьер

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина обеспечила себе третий подряд и четвёртый в карьере мандат главы правительства: коалиция во главе с правящей партий "Авами Лиг" одержала убедительную победу на всеобщих выборах, получив подавляющее большинство кресел в однопалатном парламенте страны - 288 из 350.

Лидер оппозиции Камаль Хоссейн назвал выборы "фарсом" и потребовал, чтобы избирательная комиссия объявила итоги воскресного голосования недействительными. Оппозиция утверждает, что располагает данными о многочисленных случаях запугивания избирателей и подтасовки результатов.

Выборы прошли на фоне вспышек насилия: по меньшей мере 17 человек были убиты и более 200 пострадали в столкновениях между сторонниками правящей партии и оппозиционерами, обвинявшими власти в том, что им "было отказано в равных условиях проведения предвыборной кампании".