По меньшей меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Еще нескольких человек, в том числе одного ребенка, удалось извлечь из-под завалов живыми. Судьба почти 60 жителей дома остается неизвестна. По данным властей, около 300 человек нуждаются во временном размещении.
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске, есть жертвы
На месте обрушения идут поисково-спасательные работы. В них задействованы несколько сот человек и более 60 единиц техники. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
В Магнитогорск вылетит министр здравоохранения Вероника Скворцова. МЧС России подготовило к отправке два самолета Ил-76 и два самолета "Сухой Суперджет 100" для доставки оперативной группы и спасателей. В готовность также приведены аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Челябинской области и Республике Башкортостан, специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС, кинологические расчеты и мобильный диагностический комплекс "Стрела-П".