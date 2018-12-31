Дело Раджаба: пять лет тюрьмы за критику властей Бахрейна

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Верховный апелляционный суд Бахрейна оставил в силе приговор правозащитнику Набилю Раджабу. В феврале военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за публикацию критических высказываний в адрес властей на странице в Twitter. В вердикте говорится, что такое решение было вынесено за "распространение ложной информации и слухов в военное время, за оскорбление других государств и министерства внутренних дел Бахрейна".

В своем микроблоге Раджаб писал о пытках в отношении политических заключенных" – эти сообщения власти королевства называли ложными. Кроме того, правозащитник выступал с осуждением авиаударов, которые коалиция во главе с Саудовской Аравией наносила по территории Йемена.