Мигранты в Дуврском проливе

Лондон и Париж намерены усилить совместное патрулирование и наблюдение, чтобы справиться с ростом числа мигрантов, пытающихся добраться до Британии на маленьких лодках. Проблема серьёзная: министр внутренних дел королевства Саджид Джавид прервал отпуск в кругу семьи, чтобы согласовать план совместных действий со своим французским коллегой Кристофом Кастанером в ходе телефонного разговора.

Через социальные сети Джавид поблагодарил Кастанера за плодотворный диалог. Среди согласованных министрами мер - борьба с криминальными группировками, занимающимися нелегальной перевозкой людей, а также работа по повышению осведомлённости мигрантов об опасностях, связанных с переправой через Дуврский пролив.

Также через социальные сети лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин призвал соотечественников проявить гуманность и протянуть руку помощи и поддержки людям, которые оказались в беде и ищут безопасного пристанища.

За последние три дня морские пограничники перехватили около 70 человек, которые пытались добраться до берегов Альбиона через одну из самых оживленных судоходных артерий в мире. Шестерых из них, прибывших из Ирана, обнаружили на пляже возле города Дила графства Кент в воскресенье утром.

Британские пограничники говорят, что в ходе последней массовой морской переправы жертв среди мигрантов удалось избежать только чудом. В настоящее время в Дуврском проливе работает только один катер береговой охраны со специалистами и оборудованием для спасения людей.