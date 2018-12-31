Морозная ночь под завалами в Магнитогорске

Несколько десятков человек остаются под завалами после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Синоптики прогнозировали понижение ночной температуры до -27 градусов, завалы пытаются обогревать тепловыми пушками.

На месте ЧП работают почти полторы тысячи спасателей и сотни единиц техники. В Магнитогорск срочно прибыли министры правительства и президент Владимир Путин. Он осмотрел дом и пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь пострадавшим и семьям погибших. Путин обратился к россиянам с просьбой вспомнить о жертвах трагедии в новогоднюю ночь.

Reuters

По данным МЧС, к обрушению подъезда дома в Магнитогорске привела вспышка газа в квартире на верхнем этаже. Взрыв прогремел около шести утра по местному времени. По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились около 20 человек. За первый день поисков обнаружили тела семи погибших.

Вечером на сайте администрации Магнитогорска был опубликован список 45 человек, которые проживали в обрушившемся подъезде и местонахождение которых до сих пор неизвестно.

В аварийном доме в Магнитогорске, по данным администрации Челябинской области зарегистрированы более тысячи человек. Жильцов нескольких подъездов эвакуировали в центры временного размещения.