Юнкер усомнился в способностях Румынии

Румыния с 1 января на полгода принимает полномочия страны-председателя Совета Европейского союза. Но в Брюсселе сомневаются, что Бухарест сможет успешно выполнять эту роль.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете "Вельт" заявил, что румынское правительство еще не полностью осознало, что это значит — председательствовать в ЕС. По его словам, для предусмотрительных действий необходима готовность прислушиваться к другим и сильное желание поставить собственные заботы на второй план.

Слова Юнкера комментирует Лаура Штефан из румынской неправительственной организации Expert forum: "Лидеры Румынии одержимы своими проблемами с законом, они очень не хотят оказаться в тюрьме. Мы видим, как работает правительство, у которого есть только один приоритет — оберегать политических лидеров от тюрьмы и оставлять деньги в своих карманах, а не в госбюджете. Думаю, что это — один из главных поводов беспокойства ЕС".

Румыния приступает к председательству в условиях затяжного внутриполитического кризиса. Брюссель критикует проводимую в Румынии судебную реформу и с тревогой наблюдает за тем, как в стране разворачивается внутренняя борьба за власть на фоне масштабных антиправительственных манифестаций.