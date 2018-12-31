Россия намерена массово эвакуировать из Ирака детей предполагаемых террористов. Вывезти могут в общей сложности около двух тысяч человек, — рассказал в интервью «России-24» глава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин. В воскресенье в Москву доставили тридцать детей, которые находились в иракских тюрьмах с матерями, их отцов убили как участников террористической группировки «Исламское государство». Уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала состояние эвакуированных детей «печальным»:
Россия хочет эвакуировать сотни детей предполагаемых бойцов ИГИЛ
«Дети очень худые, измождённые. Мы понимаем, что в тюрьме им совершенно не место, но состоялся только первый выезд. Предстоит ещё несколько. Уже сейчас есть список из 36 детей, и до середины января, мы надеемся, он будет утверждён».
В первой группе эвакуированных из Ирака — дети в возрасте от 3 до 15 лет. Все они, по официальным данным, родились в России. Родственники говорят, что слишком поздно узнали, куда их увезли родители. «Когда позвонили, у меня шок был. Постоянно плакали, они тоже домой хотели: “Бабуля, дедуля, мы домой хотим, заберите нас”. А как туда поехать, забрать их?» — вспоминает бабушка эвакуированных детей Рейганат Омарова.
Эвакуация детей предполагаемых террористов из Сирии и Ирака проходит после серии резонансных публикаций о проблеме возвращения к мирной жизни несовершеннолетних, которые провели детство в окружении исламистов и для которых в ИГИЛ создавали специальные программы террористического воспитания.