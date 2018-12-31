Взрыв в Магнитогорске: под завалами могут оставаться десятки людей

По меньшей меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Еще четверо, в том числе ребенок, госпитализированы. Судьба почти 80 жителей дома остается неизвестна. На месте обрушения идут поисково-спасательные работы. Разбор завалов осложняется из-за морозной погоды.

"Люди пока выселены из двух соседних подъездов рядом с обрушившимся подъездом. Они размещены все в школе. Сейчас на месте работают специалисты по обследованию состояния конструкций дома, потому что в доме проживают порядка 1100 человек", - заявил министр по общественной безопасности Челябинской области Олег Климов.

Теперь cпециалистам предстоит выяснить, годен ли дом к эксплуатации. Правда, узнать это удастся только после того, как будут разобраны завалы.

Взрыв в девятиэтажном доме прогремел около 6 часов утра по местному времени. Сейчас в городе действует режим чрезвычайной ситуации. На место трагедии вылетели главы МЧС и министерства здравоохранения.