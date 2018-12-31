Евро празднует юбилей – 20 лет

Единой европейской валюте 20 лет! С начала 1999 года евро был введен как единица для безналичных расчетов между 11 государствами Евросоюза. В 2002 году еврокупюры и евромонеты полностью заменили национальные валюты государств еврозоны. Сегодня евро – единая валюта для более чем 340 миллионов граждан из 19 стран Европы.

В новом году купюра достоинством в 500 евро будет постепенно изъята из оборота. Упразднение самой крупной евробанкноты объясняется борьбой с преступностью. По утверждению криминалистов, именно эти купюры предпочитают использовать мафиозные структуры.

Однако, если в 17 странах еврозоны такие розовые банкноты выйдут из оборота уже в январе, то в Германии и Австрии это произойдет только в конце апреля. Именно в этих двух странах в обращении находится максимальное количество таких банкнот.