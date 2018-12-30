В разгар дебатов в Конгрессе США по поводу строительства стены на границе с Мексикой американский президент обвинил своих оппонентов из Демократийческой партии в гибели двух гватемальских детей-мигрантов.
Дональд Трамп: "Гибель детей-мигрантов - вина демократов"
"Любая смерть - ребёнка или других людей - на границе - вина исключительно демократов и их жалкой иммиграционной политики, которая позволяет людям отправляться в долгий путь с мыслью о том, что они могут незаконно въехать в нашу страну. Если бы стена была, они бы даже не пытались сделать это", - написал Дональд Трамп в своем микроблоге.
В среду американские власти объявили об усилении контроля за соблюдением санитарных норм в центрах временного содержания мигрантов на границе с Мексикой.
В одном из них в декабре скончалась семилетняя гватемальская девочка. А позже умер ещё один ребенок - восьмилетний мальчик, также из Гватемалы.
Причины смерти детей пока не установлены. Но Дональд Трамп написал в Twitter, что "оба ребёнка были очень больны, когда их передавали пограничникам".