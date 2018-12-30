Демонстрация против Вучича и пенсионной реформы

Тысячи человек приняли участие в антиправительственной демонстрации в центре Белграда в субботу вечером. Люди прошли шествием, скандируя лозунги против президента Сербии Александра Вучича, против нападений на оппозиционеров и против пенсионной реформы.

Демонстрацию организовало движение "Протест против диктатуры", выступающее за реформу избирательного права и за больший допуск оппозиционных деятелей в средства массовой информации.

"Я поддерживаю этих людей, мой народ, против диктатуры и насилия, которое осуществляет правительство", – объясняет свое участие в демонстрации Далибор Косич.

"Всё неправильно. У нас нет свободы в СМИ. У журналистов нет свободы", – добавляет Наташа Вранич.

Это уже четвёртая массовая акция протеста против президента Вучича. Поводом для начала демонстраций стало жестокое избиение неизвестными лидера партии "Сербские левые" Борко Стефановича. Сам он возложил ответственность за нападение на президента Вучича, который "создал в стране атмосферу насилия". Также многие люди вышли на улицу, чтобы выразить протест против пенсионной реформы, которую они называют грабежом пенсионеров.

Если неделю назад в демонстрации приняли участие до 40 тыс человек, то на этот раз организаторы насчитали 50 тысяч.

Президент Вучич отвергает все выдвинутые против него обвинения, подчёркивая, что, хотя он и готов к диалогу с оппозицией, правительство и его политику можно сменить только на выборах, а не в результате уличных акций.

Йорген Самсо, Euronews: "Тысячи людей выходят протестовать уже целый месяц. Остаётся открытым вопрос, сможет ли оппозиция сохранить динамику, а также, что более важно, будут ли правительство и президент Александр Вучич в какой-то момент прислушаться к протестующим и изменить политику".