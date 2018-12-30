Манбидж: власть снова меняется?

Манбидж, город на севере Сирии, за время сирийского конфликта четыре раза переходил из рук в в руки. Летом 2016 г. он был отбит у "Исламского государства" курдскими ополченцами. После того как Турция заявила о намерении продолжить наступление на позиции курдских отрядов, самоуправление города запросило помощи у сирийского правительства. В пятницу сирийская армия и российская военная полиция подошли к западным окраинам города.

"Мы продолжаем обсуждать с сирийским правительством размещения российских военных в районе Аримы и сирийской армии на порграничной территории, – рассказывает член городского совета Манбиджа Назифа Хило. – В настоящий момент сирийских войск внутри города нет, они находятся только на границе с зоной, оказавшейся под контролем турок в результате операции «Щит Евфрата»".

После субботних переговоров с российской стороной Турция вновь подтвердила намерение провести военную операцию на северо-востоке Сирии. Но, несмотря на то, что на северную окраину города уже прибыли формирования протурецких сил, от планов по установлению контроля над Манбиджем Турции, по видимому, придётся отказаться.