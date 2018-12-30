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Великобритания

Британский министр: "Брексит" может быть сорван"

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Британский министр: "Брексит" может быть сорван"
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REUTERS/Phil Noble
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50 / 50: так оценил шансы "брексита", выхода Великобритании из состава ЕС, британский министр внешней торговли Лиам Фокс. Один из самых рьяных адвокатов развода с Евросоюзом, Фокс считает, что "брексит"может быть приостановлен, если британский парламент не поддержит сделку по условиям выхода Лондона из состава ЕС.

Великобритания рассчитывает покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Вопрос, на каких условиях. Ранее Лондон и ЕС согласовали вариант по так называемому упорядоченному выходу - его и должен обсудить парламент. Из-за слабой поддержки законодателей премьер-министр Тереза Мэй перенесла голосование с декабря на 21 января.

Пока большинство парламентариев критикуют соглашение: одних не устраивают его условия, другие выступают против выхода из Евросоюза и призывают к повторному референдуму по "брекситу".