Итальянский бюджет: бунт оппозиции

За действия "в угоду ЕС", "подрывающие суверенитет страны", кабинет Конте раскритиковали представители и левого, и правого флангов.

"Этот бюджет - дань уважения волеизъявлению технократов, заседающих в Брюсселе. А двухпроцентный дефицит - акт вежливости, который принёс поздравления одному гражданину по имени Марио Монти (бывшему премьер-министру страны - прим. ред.)" - заявила в ходе дебатов Джорджа Мелони, лидер оппозиционной партии "Братья Италии".

Эмануэле Фиано от Демократической партии и вовсе заявил, что вопреки своим обещаниям, "нынешнее правительство повышает налоги".

О "перезапуске экономики", на которую нацелены власти, с таким бюджетом не стоит даже мечтать, уверены представители партии "Свобода и равенство".

"О поворотном моменте нет и речи. Этот бюджет - продолжение политики преемственности того, что было утверждено законодателями прошлого созыва", - заверяет Стефано Фассина, представляющий левую партию "Свобода и равенство" (Liberi e Uguali).

Несогласие с положениями финансового проекта выразили не только противники правящей коалиции, но и относительно лояльные к ней политические силы.