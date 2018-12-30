ДР Конго: выбор затянулся

В Демократической республике Конго в день выборов продлены часы работы избирательных участков. Причина - в плохой погоде, затрудняющей приток избирателей к урнам, а также многочисленные поломки устройств для голосования, вспышки насилия в отдельных районах.

Наблюдатели надеются, что несмотря на препятствия, стране удастся переизбрать президента, который оставался у власти 17 лет. По закону Жозеф Кабила не имеет права переизбираться на третий срок.

Главным кандидатом на президентское кресло считается экс-глава МВД Эммануэль Рамазани Шадари. Ему противостоят лидер оппозиции и крупный бизнесмен, всего в списках значилось 20 с лишним кандидатов. Некоторые из них обвиняли президента в попытке оттянуть выборы: изначально назначенное на 23 декабря голосование было перенесено из-за пожара, затем Кабила отстранил от голосования жителей регионов, где зафиксирована вспышка вируса Эбола, а это - миллион человек. Им предложено проголосовать в марте.

Решения Кабилы вызвали акции протест, в день выборов, по данным наблюдателей, в стране зафиксировано 200 эпизодов столкновений и насилия.

Демократическая республика Конго - бывшая бельгийская колония - живет в состоянии непрекращающихся вооруженных конфликтов с обретения независимости в 1960 году. По объему природных ресурсов это одна из богатейших стран мира.