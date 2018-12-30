В Бангладеш в обстановке повышенных мер безопасности прошли всеобщие выборы. В списках избирателей около 106 млн человек. С утра у избирательных участков выстроились длинные очереди.
Выборы в обстановке повышенных мер безопасности
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Голосование происходит на фоне волны насилия. Уже после начала голосования, полиция открыла огонь по участникам оппозиционной демонстрации на юге страны, в результате чего погиб один человек. Еще один мужчина, сторонник правящей партии, был забит до смерти в округе Рангамати на юго-востоке Бангладеш.
Чтобы предотвратить распространение слухов, которые могли бы спровоцировать беспорядки, власти отключили в день голосования скоростной мобильный интернет.
Первые итоги голосования станут известны в ближайшее время, а окончательные результаты могут быть объявлены только утром в понедельник.