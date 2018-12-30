Пропавший австрийский юноша-аутист нашёлся в Италии

Юноша, страдающий аутизмом, ушёл из дома три года назад. В родной Австрии и по всей Европе его искал Интерпол. Ариан сумел покинуть страну и перебраться в Италию. Его обнаружили в пригороде Милана.

Всё это время пропавший представлялся окружающим как Антонио Галло. Он говорил, что потерял родных в результате несчастного случая во Флоренции. В мае прошлого года под вымышленным именем его даже зачислили в миланский институт.

"На мой взгляд, своего имени он не забывал, а просто не хотел его раскрывать. Скорее всего, у Ариана возникло желание жить самостоятельно, потому он и ушёл. Вот что было у него в голове", - уверен нейропсихиатр Рикардо Таниэли.

Несколько дней назад Ариан сказал одному из педагогов, что хочет пообщаться с полицией, а также назвал имя своего отца. Тут же выяснилось, что юношу ищут. Благодаря этой информации, неравнодушным людям и случаю, австрийская семья вновь в полном составе.