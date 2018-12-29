"Желтые жилеты" расходятся

В Париже в центре внимания манифестантов на этот раз стали СМИ: сотни людей сконцентрировались у штаб-квартир медийных групп, которые, по мнению "жилетов", лживо освещают протестное движение, и здесь без слезоточивого газа не обошлось.

Начеку оставалась и полиция в Бордо: там вместо ожидаемых 900 протестующих на улицы вышли 2,5 тысячи.

Около тысячи человек провели акцию в Марселе, она стала особенной, так как к ней присоединились инициаторы протестного движения — Присцилла Людоски и Максим Николь. Сообща демонстранты выпустили в небо связки желтых шаров — по цвету движения.

Символические акции не устроили протестующих в Руане на западе страны: там "жилеты" перешли от слов к делу и подожгли местное отделение Банка Франции.

Стихийное движение "желтых жилетов" громко заявило о себе с середины ноября. Примкнувшие к нему люди протестуют против социально-экономической политики властей, требуют отставки президента Макрона и проведения народных референдумов для определения вектора развития страны.