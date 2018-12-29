Нью-йоркцы отметили День избавления от всего плохого

В Нью-Йорке, на площади Таймс-Сквер, отпраздновали День избавления от всего плохого. По традиции, начало которой было положено в 2007 г., все желающие могут избавиться от вещей, с которыми у них связаны самые плохие воспоминания об уходящем годе. Чаще всего люди здесь рвут оплаченные счета за коммунальные услуги или за ипотеку. А кто-то избавляется от надоевшего компьютера.

"Считается, что катарсис [греч. очищение] это хорошо. А это ведь новогодняя версия катарсиса. Мы здесь рвём и мечем всё то, о чём хотим забыть, – говорит организатор акции, председатель Ассоциаиции Таймс-сквера Тим Томпкинс. – _Глядя на события прошлого года, со многим хочется распрощаться. Много раздражения вызывала пресса. В следующем году хотелось бы больше уделят внимание вещам, которые мы по настоящему ценим. Эта площадь названа в честь газеты _«Таймс». Пора вспомнить о важности свободы прессы, о важности журналистики".

Свои самые неприятные воспоминания участники акции писали на листе бумаги, который затем отправляли в измельчитель. Среди ненавистных слов часто встречались "перхоть", "электронные сигареты", "назойливые соседи", "бессонные ночи", а также "туннель Холланда", соединяющий Нью-Йорк с Нью-Джерси и известный своими пробками.