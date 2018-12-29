Россия и Турция согласовали сирийскую политику

Турция привержена принципам территориальной целостности Сирии и готова противостоять попыткам её подорвать. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в которых также приняли участие министры обороны двух стран. Россиия и Турция согласовали свои дальнейшие шаги в Сирии в ситуации, сложившейся после начала вывода американсих войск.

По словам Сергея Лаврова, "сегодня было достигнуто понимание того, как военные России и Турции будут продолжать координировать шаги в новых условиях с прицелом на окончательное искоренение террористической угрозы в Сирийской арабской республике".

Но оценки того, кто представляет главную террористическую угрозу в Сирии, у двух стран не вполне совпадают. Для Турции главный враг это курдские "Отряды народной самообороны", а Россия считает террористическими исламистские группировки, многие из которых на протяжении нескольких лет в той или иной форме поддерживала Турция.