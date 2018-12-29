Протурецкие формирования идут на Манбидж

Протурецкие вооруженные формирования, дислоцированные на севере Сирии, подошли к северным окраинам города Манбиджа. Речь идёт о как минимум одной дивизии "Свободной сирийской армии", а также "Армии ислама", капитулировавшей в апреле в Восточной Гуте и эвакуированной в занятый турками Африн.

"Мы готовы войти в город Манбидж, – утверждает полевой командир ССА Абу Фарук. – Мы хотим опровергнуть слухи, распускаемые злодейским режимом. Президент Башар Асад и его головорезы не смогут войти в Манбидж. Даст Бог, мы, Свободная сирийская армия, вместе с нашими братьями из других формирований войдём в Манбидж как освободители!"

В пятницу Сирийская арабская армия сделала официальное заявление о договоренности с курдскими "Отрядами народной самообороны" о переходе Манбиджа под контроль Дамаска. Армия подошла к городу с запада, но пока не вошла в него, так как, по некоторым данным, там всё еще находятся американские военные.

В марте протурецкие боевики при поддержке турецкой авиации и артиллерии вошли в центр другого курдского района, Африна, после чего этот город подвергся разграблению.