Землетрясение в море Сулавеси не вызвало цунами

Землетрясение, которое произошло утром в субботу в море Сулавеси, не может вызвать цунами, заявляют власти Инодонезии и Филиппин.

Магнитуда толчка, эпицентр которого находился в 196 км к югу от филиппинского города Давао на острове Минданао, оценивается в 7,2. Жители города ощущали сотрясение почвы и поэтому выбежали из своих домов. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

Сразу после землетресяния в Индонезии, на Филиппинах и Палау было объявлено предупреждение о цунами, отменённое спустя два часа. В то же время Тихоокеанский центр по предупреждению цунами предупреждает о возможности незначительных колебаний в уровне моря.

Индонезия и Филиппины находятся на стыке Филиппинской и Евразийской литосферных плит и землетрясение здесь частое явление.