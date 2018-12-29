Бюджетный год

Вслед за Cенатом нижняя палата итальянского парламента выразил поддержку правительству премьера Джузеппе Конте, утвердив законопроект о бюджете страны: "за" проголосовали 327 депутатов, "против" - 228.

Оба вопроса оказались тесно увязаны после того, как официальный Рим существенно скорректировал первоначальный проект бюджета под давлением Еврокомиссии. В документе, в числе прочего, был снижен прогноз экономического роста, который Брюссель счел нереалистичным, изменены показатели сокращения бюджетного дефицита.

Обсуждение пакета поправок вызвало бурный протест оппозиции, которая обвинила правительство в слепом следовании воле Брюсселя и сведении к нулю роли итальянских парламентариев. Из Брюсселя депутатам напомнили, что без корректировки показателей Рим рискует увеличить свою рекордную внешнюю задолженность и поставить под угрозу стабильность зоны евро.

Несмотря на вотум доверия, недовольных хватает. Премьер Конте поздравил итальянцев с новым бюджетом, который назвал "первым шагом на пути масштабных реформ", и пообещал "полностью перетряхнуть" итальянскую экономику.